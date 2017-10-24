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Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе в Ленобласти
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    Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе в Ленобласти

    12:13  24 Октября 2017
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    Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 24 октября. Под Петербургом загорелся рейсовый автобус на полном ходу. При этом его водитель, заметивший дым, не стал останавливаться, в надежде доехать до пункта назначения.

    Неизвестно, чем бы закончился этот инцидент, если бы на заметивший огонь водитель легкового автомобиля, который ехал позади автобуса. Так, житель Лесогорска догнал автобус и предупредил водителя о возгорании.

    В соцсетях пассажиры транспортного средства написали, что водитель автобуса не захотел останавливаться. При этом водитель легковушки продолжал настаивать, что необходимо остановиться. Одумавшись, мужчина за рулем уже полыхавшего автобуса все-таки остановился. Все пассажиры были эвакуированы на безопасное расстояние, в это время автобус полностью охватило пламя. В итоге он сгорел полностью.

    «У автобуса заклинило тормозные колодки, и водитель, зная это, периодически останавливался и поливал их водой. Однако и это не помогло», — отметили очевидцы, передает «Комсомольская правда — Петербург».

    Ранее сообщалось, что суровые погодные условия привели к ДТП с одним пострадавшим около столицы Курганской области.

    Автор: Тимур Румянцев
    #пожар #ленобласть #автобус
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