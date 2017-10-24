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Красную дорожку на показе «Матильды» в Петербурге забросали фекалиями
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    Красную дорожку на показе «Матильды» в Петербурге забросали фекалиями

    11:40  24 Октября 2017
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    Красную дорожку на показе «Матильды» в Петербурге забросали фекалиями

    Санкт-Петербург, 24 октября. Премьера нашумевшей ленты режиссера Алексея Учителя «Матильда» состоялась в Северной столице. Показ прошел на новой сцене Мариинского театра.

    Сообщалось, что площадка, где проходил показ фильма, усиленно охранялась сотрудниками правоохранительных органов, однако это не стало преградой для активистов, которые забросали красную дорожку спичечными коробками с фекалиями, сообщает «Политэксперт».

    Красную дорожку на показе «Матильды» в Петербурге забросали фекалиями

    Впрочем, сотрудники театра оперативно убрали все коробки.

    По окончании показа перед зрителями выступил российский режиссер Учитель, который заявил, что данная премьера является победой здравого смысла.

    Красную дорожку на показе «Матильды» в Петербурге забросали фекалиями

    Кроме того, режиссер признался, что очень взволнован, потому что эта работа отняла у него много сил. 

    Автор: Дана Балан
    #кино #петербург #матильда #мариинский театр #фильм #учитель #показ
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