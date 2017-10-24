Перекресток Наставников и Ленской в Петербурге закроют на шесть дней для движения

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Санкт-Петербург, 24 октября. В Красногвардейском районе Петербурга с сегодняшнего дня начинается реконструкция трамвайных путей. Из-за работ движение на пересечении Ленской улицы и Наставников будет перекрыто. Проезд для транспорта на перекрестке будет запрещен на шесть дней, о чем сообщает во вторник пресс-служба ГАТИ.

В связи с работами произойдет изменение маршрута автобуса №174. От конечной остановки «Белорусская улица» он отправится по Белорусской, Ленской, Коммуны, Энтузиастов и далее по действующей трассе.

Автобус номер №28 от конечной остановки «Белорусская улица» отправится по Белорусской и Ленской улицам, улице Коммуны, по проспектам Косыгина, Наставников и далее по действующей трассе.

Пассажирам наземного транспорта придется пользоваться остановками, расположенными между Хасанской и Белорусской улицами, проспектом Косыгина и Индустриальным проспектом, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее сообщалось, что с 5 ноября региональное УГИБДД вводит ограничение остановки транспортных средств на улице Парусной.