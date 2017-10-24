ГИБДД введет ряд ограничений остановки транспорта в Петербурге с 5 ноября

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Санкт-Петербург, 24 октября. Жителей Петербурга предупредили о том, что с 5 ноября региональное УГИБДД вводит ограничение остановки транспортных средств на улице Парусной, сообщили в ведомстве.

Знак «Остановка запрещена» будет установлен на улице Парусной в Петербурге, сообщили в региональном управлении госинспекции по безопасности дорожного движения. Известно, что ограничение остановки также появится с 12 ноября на Захарьевской улице. Ранее спасательное ведомство северной столицы сообщило о том, что на дорогах ожидается гололедица, что создает потенциальную угрозу для транспортных средств.