Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Санкции за пособничество нелегальным мигрантам в России могут ужесточить
Общество
ГИБДД введет ряд ограничений остановки транспорта в Петербурге с 5 ноября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ГИБДД введет ряд ограничений остановки транспорта в Петербурге с 5 ноября

    11:00  24 Октября 2017
    40

    ГИБДД введет ряд ограничений остановки транспорта в Петербурге с 5 ноября

    Санкт-Петербург, 24 октября. Жителей Петербурга предупредили о том, что с 5 ноября региональное УГИБДД вводит ограничение остановки транспортных средств на улице Парусной, сообщили в ведомстве.

    Знак «Остановка запрещена» будет установлен на улице Парусной в Петербурге, сообщили в региональном управлении госинспекции по безопасности дорожного движения. Известно, что ограничение остановки также появится с 12 ноября на Захарьевской улице. Ранее спасательное ведомство северной столицы сообщило о том, что на дорогах ожидается гололедица, что создает потенциальную угрозу для транспортных средств. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #петербург #гибдд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        951
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1489
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        372
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        543