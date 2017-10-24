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Россия
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Гражданин Таджикистана пешком пересек границу РФ и пропал в лесу
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    Гражданин Таджикистана пешком пересек границу РФ и пропал в лесу

    10:12  24 Октября 2017
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    Гражданин Таджикистана пешком пересек границу РФ и пропал в лесу

    Санкт-Петербург, 24 октября. Гражданин Таджикистана пешком пересек российскую границу и без вести пропал в лесу. 

    По информации Федерального агентства новостей, в минувший понедельник в 12.00 в полицию поступило заявление от жительницы Ленинградской области Татьяны К. 1987 года рождения о том, что ее супруг, гражданин Таджикистана 1979 года рождения, уехал в Казахстан и пообещал вернуться через три дня.

    Женщина сообщила, что ее мужу необходимо пересечь границу, чтобы не было проблем с документами.

    Гражданин Таджикистана пешком пересек границу РФ и пропал в лесу

    Последний раз мужчина выходил на связь 9 октября и сообщил, что он пешком пересек российскую границу и находится в лесу.

    Однако в настоящее время местонахождение гражданина Таджикистана не известно. 

    Отмечается, что ранее мужчина не уходил. 

    Автор: Дана Балан
    #ленобласть #петербург #лес
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