Гражданин Таджикистана пешком пересек границу РФ и пропал в лесу
Санкт-Петербург, 24 октября. Гражданин Таджикистана пешком пересек российскую границу и без вести пропал в лесу.
По информации Федерального агентства новостей, в минувший понедельник в 12.00 в полицию поступило заявление от жительницы Ленинградской области Татьяны К. 1987 года рождения о том, что ее супруг, гражданин Таджикистана 1979 года рождения, уехал в Казахстан и пообещал вернуться через три дня.
Женщина сообщила, что ее мужу необходимо пересечь границу, чтобы не было проблем с документами.
Последний раз мужчина выходил на связь 9 октября и сообщил, что он пешком пересек российскую границу и находится в лесу.
Однако в настоящее время местонахождение гражданина Таджикистана не известно.
Отмечается, что ранее мужчина не уходил.