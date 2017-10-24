Гражданин Таджикистана пешком пересек границу РФ и пропал в лесу

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Санкт-Петербург, 24 октября. Гражданин Таджикистана пешком пересек российскую границу и без вести пропал в лесу.

По информации Федерального агентства новостей, в минувший понедельник в 12.00 в полицию поступило заявление от жительницы Ленинградской области Татьяны К. 1987 года рождения о том, что ее супруг, гражданин Таджикистана 1979 года рождения, уехал в Казахстан и пообещал вернуться через три дня.

Женщина сообщила, что ее мужу необходимо пересечь границу, чтобы не было проблем с документами.

Последний раз мужчина выходил на связь 9 октября и сообщил, что он пешком пересек российскую границу и находится в лесу.

Однако в настоящее время местонахождение гражданина Таджикистана не известно.

Отмечается, что ранее мужчина не уходил.