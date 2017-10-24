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Тело мужчины обнаружили в пруду в Малоохтинском парке Петербурга
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    Тело мужчины обнаружили в пруду в Малоохтинском парке Петербурга

    10:04  24 Октября 2017
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    Тело мужчины обнаружили в пруду в Малоохтинском парке Петербурга

    Санкт-Петербург, 24 октября. В понедельник прохожие в обнаружили в небольшом пруду в Малоохтинском парке Петербурга тело мужчины. Погибший без внешних признаков насильственной смерти был найден в воде.

    Как стало известном Федеральному агентству новостей, возраст погибшего оценили в 40-45 лет, европейской внешности, одетый в темную куртку и штаны. Следов совершения преступления обнаружено не было.

    Тело погибшего направлено в морг для экспертизы и установления причины смерти.

    Тело мужчины обнаружили в пруду в Малоохтинском парке Петербурга

    Автор: Валентин Меликов
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