Тело мужчины обнаружили в пруду в Малоохтинском парке Петербурга

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Санкт-Петербург, 24 октября. В понедельник прохожие в обнаружили в небольшом пруду в Малоохтинском парке Петербурга тело мужчины. Погибший без внешних признаков насильственной смерти был найден в воде.

Как стало известном Федеральному агентству новостей, возраст погибшего оценили в 40-45 лет, европейской внешности, одетый в темную куртку и штаны. Следов совершения преступления обнаружено не было.

Тело погибшего направлено в морг для экспертизы и установления причины смерти.