Шизофреник получил водительские права 11 категорий в Петербурге

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Санкт-Петербург, 24 октября. Суд Петербурга суд лишил психически больного мужчину права на управление транспортными средствами.

Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, в ходе расследования уголовного дела о наркотиках в отношении мужчины выяснилось, что он страдает от параноидальной шизофрении с приступообразно-прогредиентным типом течения с нарастающим дефектом.

При этом на его имя было выдано водительское удостоверение на 11 категорий транспорта: А, А1, В, В1, С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, М.