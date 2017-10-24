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Политика
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Общество
Шизофреник получил водительские права 11 категорий в Петербурге
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    Шизофреник получил водительские права 11 категорий в Петербурге

    8:36  24 Октября 2017
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    Шизофреник получил водительские права 11 категорий в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 октября. Суд Петербурга суд лишил психически больного мужчину права на управление транспортными средствами.

    Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, в ходе расследования уголовного дела о наркотиках в отношении мужчины выяснилось, что он страдает от параноидальной  шизофрении с приступообразно-прогредиентным типом течения с нарастающим дефектом.

    При этом на его имя было выдано водительское удостоверение на 11 категорий транспорта: А, А1, В, В1, С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, М.

    Автор: Юлия Кошкина
    #наркотики #водители #водительские права #шизофреник
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