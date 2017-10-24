Первый мультимедийный театр в Петербурге открылся на месте легендарной рок-сцены

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Театр «ЛДМ. Новая сцена» открыл свои двери на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Новый проект предназначен для всех любителей культурного отдыха. На церемонии открытия побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

На месте легендарной рок-сцены, где в свое время выступали такие группы, как «Алиса», «Кино» и «Аквариум», за шесть месяцев кропотливой работы создали первый мультимедийный театр. Новую жизнь зданию Ленинградского дворца молодежи (сокращенно – ЛДМ) подарили американские дизайнеры и архитекторы. Они соединили броские площадки Бродвея и волшебные коридоры школы Хогвартс в одном интерьере.

Красная дорожка, 60 зеркальных люстр внушающих размеров и, конечно, сцена, оборудованная по последнему слову техники, – вот лишь некоторые детали нового театра. Но его главная изюминка – это, конечно, мультимедийность. Все постановки будут сопровождаться трехмерным изображением на восьмитонном мультимедийном экране. Полностью погрузиться в атмосферу спектакля помогут звукоотражающие панели на стенах. По-новому выглядит и зрительский зал: никаких балконов, только партер на 1204 места.

Андрей Глушкин, исполнительный директор компании «Main division», рассказал о достоинствах нового зала: «Когда мы выбирали площадку, которая сможет стать новым театром, я посмотрел на эту и понял, что такого классного вида на сцену нет нигде. С любого ряда зритель ее отлично видит. Всегда кажется, что сцена рядом». Хорошо просматриваемая сцена из любой точки зала – заслуга грамотного проектирования и удачного расположения мест. Зрителям больше не придется подниматься на балконы и смотреть представление в бинокль.

В ближайшее время репертуар театра «ЛДМ. Новая сцена» будет складываться из спектаклей, которые ранее шли в петербургском «Мюзик-Холле»: «Чудо-Юдо», «Демон Онегина» и «Мастер и Маргарита». Однако, руководитель театра «ЛДМ. Новая сцена» Ирина Афанасьева приоткрыла завесу тайны и рассказала, что в ближайшем будущем будет поставлен новый мюзикл совместно с американскими коллегами.

Но не стоит думать, что уже известные петербургскому зрителю постановки лишь перенесли из «Мюзик-Холла» на новую площадку. Ирина Афанасьева объяснила, что в открывшемся театре премьера не означает завершение работы над спектаклем. Каждая постановка будет продолжаться совершенствоваться на протяжении всех показов. Именно поэтому зритель всегда сможет найти что-то новое, даже если он уже видел какой-то мюзикл или спектакль. То же будет происходить и с самой площадкой – ее продолжат улучшать даже после открытия.

Помимо различных театральных постановок, на «Новой сцене» будут звучать и музыкальные произведения в исполнении симфонических оркестров. Для этого есть все необходимое: оркестровая яма более чем на 60 человек и грамотно выстроенное звуковое оснащение зала, обеспечивающее распространение живого звука по всем рядам партера.

Несмотря на то, что организаторы приняли решение совмещать театральные и музыкальные жанры на одной сцене, они не намерены переименовывать театр в концертный зал. Анастасия Макеева, ведущая актриса театра «ЛДМ. Новая сцена», прокомментировала этот вопрос: «Никто не будет переименовывать эту площадку в концертный зал. Это театр. Выходя на сцену в роли Татьяны Лариной, я не представляюсь зрителям Анастасией Макеевой. Все-таки концертный зал подразумевает, что на сцену выходит человек со своим репертуаром. А здесь играют роли, а не проживают моменты собственных историй».

Создатели первого мультимедийного театра считают, что он займет свое место в сфере культуры, став ее достойным представителем, и в будущем даже потеснит ведущие театральные площадки Петербурга.