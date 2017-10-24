Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп уверен, что боевые действия против ИГ в Сирии идут успешно
Общество
Премьера «Матильды в Петербурге прошла под присмотром ОМОНа и молитвы противников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Премьера «Матильды в Петербурге прошла под присмотром ОМОНа и молитвы противников

    1:04  24 Октября 2017
    46

    Премьера «Матильды в Петербурге прошла под присмотром ОМОНа и молитвы противников

    Санкт-Петербург, 24 октября. Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Мариинском театре в Петербурге прошла без происшествий: здание охранял ОМОН, а противники картины мирно молились у входа.

    Задолго до премьеры у сцен Мариинского театра начали дежурить усиленные наряды сотрудников полиции и ОМОН.

    Перед началом показа Учитель встретился с многочисленными журналистами, многие из которых приехали на премьеру из других стран. 

    «Целый год меня атаковали, но мы выстояли», — отметил режиссер, добавив, что в итоге «победили здравые люди».

    На вопрос журналиста, что бы режиссер хотел передать противнице показа депутату Наталье Поклонской, он сказал: «Я еще раз официально приглашаю Вас прийти в кино и посмотреть фильм», сообщает РИА Новости.

    Пока режиссер раздавал интервью, напротив входа в Мариинский театр собралось около десяти противников фильма. Пожилые женщины читали молитвы, а рядом с ними скучали сотрудники полиции.

    Премьера «Матильды в Петербурге прошла под присмотром ОМОНа и молитвы противников

    Комментируя действия молящихся, Учитель подчеркнул, что «никакого оскорбления верующих в этой картине нет» и призвал их сначала посмотреть картину, а потом высказывать свое мнение.

    Пришедший на премьеру ярый противник фильма руководитель Санкт-Петербургского отдела общественной организации «Народный Собор» Анатолий Артюх заявил, что в случае его прихода к власти, зрители получат столько лет тюрьмы, сколько раз они посмотрели ненавистную ему картину. 

    «Для нас сегодня праздник, и я рад, что в этой стране победил здравый смысл», — сказал со сцены перед началом сеанса режиссер.

    Мнения зрителей о фильме после показа разошлись. Многие отметили талантливую игру актеров, красоту и яркость картины. Критиковали же за «профанацию исторических событий».

    Премьера «Матильды в Петербурге прошла под присмотром ОМОНа и молитвы противников

    Ранее своими впечатлениями поделился министр культуры РФ Владимир Мединский, побывавший на предпросмотре «Матильды». По его словам, как сообщали «Известия», «Матильда» сопоставима с такими фильмами, как «Золотой век» и «Влюбленный Шекспир».

    Автор: Олеся Волкова
    #петербург #матильда #учитель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        165
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        455
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        186
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        4763