Премьера «Матильды в Петербурге прошла под присмотром ОМОНа и молитвы противников

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Санкт-Петербург, 24 октября. Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Мариинском театре в Петербурге прошла без происшествий: здание охранял ОМОН, а противники картины мирно молились у входа.

Задолго до премьеры у сцен Мариинского театра начали дежурить усиленные наряды сотрудников полиции и ОМОН.

Перед началом показа Учитель встретился с многочисленными журналистами, многие из которых приехали на премьеру из других стран.

«Целый год меня атаковали, но мы выстояли», — отметил режиссер, добавив, что в итоге «победили здравые люди».

На вопрос журналиста, что бы режиссер хотел передать противнице показа депутату Наталье Поклонской, он сказал: «Я еще раз официально приглашаю Вас прийти в кино и посмотреть фильм», сообщает РИА Новости.

Пока режиссер раздавал интервью, напротив входа в Мариинский театр собралось около десяти противников фильма. Пожилые женщины читали молитвы, а рядом с ними скучали сотрудники полиции.

Комментируя действия молящихся, Учитель подчеркнул, что «никакого оскорбления верующих в этой картине нет» и призвал их сначала посмотреть картину, а потом высказывать свое мнение.

Пришедший на премьеру ярый противник фильма руководитель Санкт-Петербургского отдела общественной организации «Народный Собор» Анатолий Артюх заявил, что в случае его прихода к власти, зрители получат столько лет тюрьмы, сколько раз они посмотрели ненавистную ему картину.

«Для нас сегодня праздник, и я рад, что в этой стране победил здравый смысл», — сказал со сцены перед началом сеанса режиссер.

Мнения зрителей о фильме после показа разошлись. Многие отметили талантливую игру актеров, красоту и яркость картины. Критиковали же за «профанацию исторических событий».

Ранее своими впечатлениями поделился министр культуры РФ Владимир Мединский, побывавший на предпросмотре «Матильды». По его словам, как сообщали «Известия», «Матильда» сопоставима с такими фильмами, как «Золотой век» и «Влюбленный Шекспир».