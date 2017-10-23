Звезды «Матильды» побоялись приехать на премьеру в Петербург

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Санкт-Петербург, 23 октября. В петербургском Мариинском театре вечером в понедельник начнется премьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», сопровождаемый одиночными пикетами как неизменным атрибутом того скандального шлейфа, который уже длительное время сопровождает картину, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как стало известно, на премьеру не приедут актеры, такие как Ларс Эйдиденгер, сыгравший роль императора Николая II, которые просто опасаются за свою жизнь. Но Алексей Учитель обещал быть и обещание сдержал.

В беседе с журналистами режиссер подтвердил факт опасения главных героев приезда в Россию. Накануне в Интернете борцы с фильмом, который, по их мнению, оскорбляет чувства верующих, призывали единомышленников выйти на «молитвенное стояние». Стоять собирались как раз напротив Мариинки. В общей сложности протестующих собралось чуть более десяти человек. Внутри театра перед премьерой собравшиеся смогли оценить богатство картины даже по антуражу: костюмы главных героев просто завораживали. Говорят, что для фильма «Матильда» пришлось сшить семь тысяч единиц одежды и аксессуаров. В поисках необходимых тканей главный художник даже ездила на блошиный рынок в Париж.

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Мариинский театр не случайно выбран местом премьеры — съемки балетных сцен фильма «Матильда» проходили здесь и в Большом театре. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев стал музыкальным продюсером «Матильды» и лично участвовал в записи саундтрека.

Ингеборга Дапкунайте, с которой Алексей Учитель работал впервые, выступила в непривычной для себя «возрастной» роли – сыграла мать будущего императора Марию Федоровну.

Над костюмами работали около 100 человек, не только в России, но и за рубежом. Ручную вышивку для большинства костюмов делали в Индии, где это ремесло более распространено. Но простые рубахи и штаны шили в одной из псковских колоний. Федеральное агенство новостей также присутствует на премьером показе, и корреспондент агентства сообщает, что, наверное, страсти по неоднозначному фильму Алексея Учителя потихоньку начинают утихать. Сколько понадобится времени, чтобы окончательно успокоилось общество, неизвестно, но зато достоверно другое — пиар фильм «Матильда» получил потрясающий!