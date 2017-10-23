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Четыре человека пострадали при обрушении конструкций стадиона в Петербурге
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    Четыре человека пострадали при обрушении конструкций стадиона в Петербурге

    18:18  23 Октября 2017
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    Четыре человека пострадали при обрушении конструкций стадиона в Петербурге

    Санкт-Петербург, 23 октября. В результате обрушения металлоконструкций на территории петербургского стадиона «Кировец» пострадали четыре человека. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

    Согласно предварительным данным, ООО «Металлостройкомплект», которое арендует арену, заключило контракт с компанией «ТентПро». Последняя на прошлой неделе установила каркас стадиона.

    Причиной инцидента в Кировском районе города мог стать некачественный металл. В самое ближайшее время будет собрана комиссия, которая займется выяснением обстоятельств обрушения.

    Непосредственно все пострадавшие были отпущены после осмотра в больнице.

    Как передает издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», представителям РСЧС и МЧС пришлось привлечь к ликвидации последствий на арене семь единиц техники и более 20 человек личного состава.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #стадион
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