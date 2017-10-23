Четыре человека пострадали при обрушении конструкций стадиона в Петербурге

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Санкт-Петербург, 23 октября. В результате обрушения металлоконструкций на территории петербургского стадиона «Кировец» пострадали четыре человека. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Согласно предварительным данным, ООО «Металлостройкомплект», которое арендует арену, заключило контракт с компанией «ТентПро». Последняя на прошлой неделе установила каркас стадиона.

Причиной инцидента в Кировском районе города мог стать некачественный металл. В самое ближайшее время будет собрана комиссия, которая займется выяснением обстоятельств обрушения.

Непосредственно все пострадавшие были отпущены после осмотра в больнице.

Как передает издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», представителям РСЧС и МЧС пришлось привлечь к ликвидации последствий на арене семь единиц техники и более 20 человек личного состава.