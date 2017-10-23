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Происшествия
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Россия
Последний круизный паром может навсегда покинуть порт Петербурга
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    Последний круизный паром может навсегда покинуть порт Петербурга

    13:42  23 Октября 2017
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    Последний круизный паром может навсегда покинуть порт Петербурга

    Санкт-Петербург, 23 октября. Знаменитый круизный паром «Принцесса Анастасия», курсирующий по Балтике, может навсегда отчалить из порта Петербурга в Средиземное море.

    Морской вокзал города до сих пор не подтвердил паромному оператору компании Moby SPL швартовку корабля. Представители компании заявили, что если вопрос не будет урегулирован в ближайшее время, то «Принцесса Анастасия» отправится по другому маршруту, в Средиземное море.

    Сообщается, что промедление связано с судебным процессом, который касается Морского вокзала и Смольного. Пока правительство Петербурга пытается расторгнуть договор аренды с компанией вокзала, у оператора парома нет гарантий размещения судна, сообщает «Ъ»

    В то же время компания Moby SPL уже составила график на 2018 год и собирается открывать продажу билетов на популярную среди жителей Петербурга «Принцессу Анастасию».

    Автор: Федор Веснин
    #петербург #балтийское море #морской вокзал #принцесса анастасия
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