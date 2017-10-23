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Массовое ДТП парализовало движение на ЗСД в Петербурге
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    Массовое ДТП парализовало движение на ЗСД в Петербурге

    11:03  23 Октября 2017
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    Массовое ДТП парализовало движение на ЗСД в Петербурге

    Санкт-Петербург, 23 октября. Массовая авария произошла утром в понедельник на вантовом мосту ЗСД в районе Васильевского острова в Петербурге. Как стало известно, столкнулись сразу семь автомобилей.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что в районе автомобильной аварии образовалась пробка. 

    «На мосту ЗСД в сторону Васильевского острова, сразу после Екатерингофки, в ДТП пострадало семь автомобилей: шесть легковушек и пикап. Выставлено ограждение», — пишут очевидцы.

    Погодные условия и образовавшийся гололед могли стать причиной аварии.

    Напомним, ранее на Новоприозерском шоссе в Петербурге произошла смертельная авария — водитель ВАЗ-2114 по неизвестным причинам съехал в кювет.

     



     

    Автор: Тимур Румянцев
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