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Татуированный подросток со скрипкой пропал в Петербурге
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    Татуированный подросток со скрипкой пропал в Петербурге

    10:45  23 Октября 2017
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    Татуированный подросток со скрипкой пропал в Петербурге

    Санкт-Петербург, 23 октября. Подросток из Петербурга пропал после уроков в музыкальной школе. Инцидент произошел 22 октября.

    В правоохранительные органы обратилась мать школьника. По ее словам, 16-летний сын не вернулся домой после занятий в музыкальной школе, где обучался игре на скрипке. Приметы пропавшего: на вид 19 лет, рост высокий, худощавый, волосы темно-русые. Особые приметы: на животе слева есть татуировка в готическом стиле. Школьник был одет в темную куртку и синие джинсы. При себе имел скрипку в футляре, сообщает источник Федерального агентства новостей.

     

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #татуировка #скрипач
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