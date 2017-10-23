МЧС предупредило петербуржцев о мокром снеге и гололедице 23 октября

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Санкт-Петербург, 23 октября. Понедельник для жителей Петербурга начнется с дождя и мокрого снега. Об этом в понедельник сообщили в Главном управлении МЧС России по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, осадки в виде мокрого снега не будут сопровождаться сильными порывами ветра.

Кроме того, автомобилистов предупредили о гололедице, которая образовалась в результате минусовой температуры минувшей ночью.

Сотрудники ГИБДД советуют водителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, а также сменить летние шины на зимние.

Ранее глава Гидрометцентра рассказал, какая погода ждет жителей России этой зимой.