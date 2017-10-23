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Житель Петербурга погиб, съехав в кювет на «ВАЗе»
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    Житель Петербурга погиб, съехав в кювет на «ВАЗе»

    10:29  23 Октября 2017
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    Житель Петербурга погиб, съехав в кювет на «ВАЗе»

    Санкт-Петербург, 23 октября. На Новоприозерском шоссе в Петербурге произошла смертельная авария — водитель ВАЗ-2114 по неизвестным причинам съехал в кювет. Мужчина погиб на месте, пострадавшего пассажира автомобиля увезли на скорой.

    Автомобилисты сообщают, что в ночь на 23 октября в Петербурге была гололедица, а легковушка передвигалась на летней резине. В итоге машину занесло, а водитель не справился с управлением. Есть версия, что водитель просто заснул за рулем.

    Напоминаем, что всем водителям из Санкт-Петербурга необходимо помнить о гололедице на дорогах. Кроме того, автовладельцам нужно уделять внимание техническому состоянию машины, тормозной системе и состоянию шин, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

     

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #петербург #ваз
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