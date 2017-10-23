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Трупы жестоко убитых тюленей нашли на берегу Финского залива
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    Трупы жестоко убитых тюленей нашли на берегу Финского залива

    10:09  23 Октября 2017
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    Трупы жестоко убитых тюленей нашли на берегу Финского залива

    Санкт-Петербург, 23 октября. На берегу Финского залива в Санкт-Петербурге обнаружили две тушки серых тюленей. Трупы животных лежали неподалеку от воды.

    Один из тюленей был весь в крови. У второго открытых ран не нашли. По словам экспертов, животных убили каким-то тупым предметом.

     «Это очень красноречивая иллюстрация к нарастающему конфликту рыбаков и тюленей на Финском заливе. Достается и кольчатой нерпе, так как рыбаки совершенно не делают скидок этим животным», — сообщил «Комсомольской правде в Петербурге» один из сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы.

    Он также отметил, что рыбаки совершенно перестали слушать защитников животных. Они просто не хотят обсуждать эту проблему, сетуют зоозащитники.

    Автор: Алексей Громов
    #рыбаки #тюлень
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