Трупы жестоко убитых тюленей нашли на берегу Финского залива

В Избранное

Санкт-Петербург, 23 октября. На берегу Финского залива в Санкт-Петербурге обнаружили две тушки серых тюленей. Трупы животных лежали неподалеку от воды.

Один из тюленей был весь в крови. У второго открытых ран не нашли. По словам экспертов, животных убили каким-то тупым предметом.

«Это очень красноречивая иллюстрация к нарастающему конфликту рыбаков и тюленей на Финском заливе. Достается и кольчатой нерпе, так как рыбаки совершенно не делают скидок этим животным», — сообщил «Комсомольской правде в Петербурге» один из сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы.

Он также отметил, что рыбаки совершенно перестали слушать защитников животных. Они просто не хотят обсуждать эту проблему, сетуют зоозащитники.