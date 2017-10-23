Жителя Петербурга посадили под домашний арест за убийство и расчленение знакомого

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Санкт-Петербург, 23 октября. Жителя Петербурга, расчленившего своего знакомого на шесть частей, отправили под домашний арест.

Напомним, что в апреле 2017 года было раскрыто убийство жителя поселка Горелово. По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний мужчина. Полиция считает, что 14 апреля подозреваемый столкнул пропавшего мужчину с лестницы второго этажа частного дома в поселке Горелово. Мужчина погиб на месте. Тогда злоумышленник вытащил его труп и расчленил его ножовкой на шесть частей, сложив их в мусорные пакеты. Труп он вывез и закопал в землю.

По информации источника Федерального агентства новостей, 20 октября тело убитого было обнаружено на глубине 30 см. Подозреваемому в убийстве была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.