Число пострадавших при аварии с маршруткой в Петербурге увеличилось до 17 человек

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Санкт-Петербург, 23 октября. Появилась новая информация по пострадавшим в результате аварии в Ленобласти, сообщили в региональном УГИБДД.

Инцидент произошел на 90-м км автодороги «Нарва». По предварительной версии, водитель автобуса Mercedes совершил наезд на автомобиль Ford, после чего оба транспортных средства занесло в кювет. Сообщалось, что в результате пострадали шестеро пассажиров и один водитель.

Однако, по уточненной информации, при столкновении микроавтобуса с легковушкой пострадали 17 человек, в том числе три ребенка, передает агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге.