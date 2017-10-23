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Число пострадавших при аварии с маршруткой в Петербурге увеличилось до 17 человек
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    Число пострадавших при аварии с маршруткой в Петербурге увеличилось до 17 человек

    9:12  23 Октября 2017
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    Число пострадавших при аварии с маршруткой в Петербурге увеличилось до 17 человек

    Санкт-Петербург, 23 октября. Появилась новая информация по пострадавшим в результате аварии в Ленобласти, сообщили в региональном УГИБДД.

    Инцидент произошел на 90-м км автодороги «Нарва». По предварительной версии, водитель автобуса Mercedes совершил наезд на автомобиль Ford, после чего оба транспортных средства занесло в кювет. Сообщалось, что в результате пострадали шестеро пассажиров и один водитель.

    Однако, по уточненной информации, при столкновении микроавтобуса с легковушкой пострадали 17 человек, в том числе три ребенка, передает агентство РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге. 

    Автор: Алексей Громов
    #ленобласть #авария
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