В Петербурге годовалая девочка получила перелом черепа, упав со стола

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Санкт-Петербург, 23 октября. В Петербурге младенец получил перелом черепа, упав со стола. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, накануне в полицию поступило сообщение из больницы о том, что 22 октября в 13.37 из квартиры, расположенной в доме по улице Просвещения, была госпитализирована девочка.

Ее привезли с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа.

Отмечается, что девочка 2016 года находится в тяжелом состоянии. По предварительной версии, ребенок по недосмотру матери упал со стола. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как писала Газета.ru, ранее новорожденный умер в Ишиме из-за недосмотра врачей.