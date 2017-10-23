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В Петербурге годовалая девочка получила перелом черепа, упав со стола
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    В Петербурге годовалая девочка получила перелом черепа, упав со стола

    8:56  23 Октября 2017
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    В Петербурге годовалая девочка получила перелом черепа, упав со стола

    Санкт-Петербург, 23 октября. В Петербурге младенец получил перелом черепа, упав со стола. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, накануне в полицию поступило сообщение из больницы о том, что 22 октября в 13.37 из квартиры, расположенной в доме по улице Просвещения, была госпитализирована девочка.

    Ее привезли с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа.

    Отмечается, что девочка 2016 года находится в тяжелом состоянии. По предварительной версии, ребенок по недосмотру матери упал со стола. Обстоятельства инцидента выясняются.

    Как писала Газета.ru, ранее новорожденный умер в Ишиме из-за недосмотра врачей. 

    В Петербурге годовалая девочка получила перелом черепа, упав со стола

    Автор: Алия Садыкова
    #петербург #младенец #травма
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