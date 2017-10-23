Взорвавшийся самогонный аппарат едва не убил жителя Ленобласти

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Санкт-Петербург, 23 октября. В воскресенье мужчина из Сестрорецка получил тяжелые ожоги при взрыве работавшего у него в квартире самогонного аппарата.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, неработающий мужчина 1974 года рождения по неосторожности допустил нарушение правил эксплуатации бытового дистиллятора. Последствия были плачевными — самогонный аппарат взорвался и нанес серьезные ожоги своему хозяину. В квартире возник пожар на площади около 20 кв. метров.

Горе-самогонщика госпитализировали в тяжелом состоянии, у него ожоги 2 и 3 степени тяжести, с глубокими поражениями кожи.

Проводится проверка по факту происшествия.