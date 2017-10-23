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Житель Петербурга зарезал своего пожилого отца
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    Житель Петербурга зарезал своего пожилого отца

    8:50  23 Октября 2017
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    Житель Петербурга зарезал своего пожилого отца

    Санкт-Петербург, 23 октября. Житель Петербурга в ходе конфликта зарезал пожилого отца.

    По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье примерно в 23.00 в своей квартире житель Петербурга 1983 года рождения во время внезапно возникшей ссоры зарезал ножом своего отца 1937 года рождения.

    Житель Петербурга зарезал своего пожилого отца

    Известно, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. 

    В настоящее время злоумышленник задержан на месте происшествия. Выясняются все детали и обстоятельства случившегося. 

    Автор: Дана Балан
    #пенсионер #убийство #нож #петербург #полиция
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