Житель Петербурга зарезал своего пожилого отца
В Избранное
Санкт-Петербург, 23 октября. Житель Петербурга в ходе конфликта зарезал пожилого отца.
По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье примерно в 23.00 в своей квартире житель Петербурга 1983 года рождения во время внезапно возникшей ссоры зарезал ножом своего отца 1937 года рождения.
Известно, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
В настоящее время злоумышленник задержан на месте происшествия. Выясняются все детали и обстоятельства случившегося.