Житель Петербурга зарезал своего пожилого отца

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Санкт-Петербург, 23 октября. Житель Петербурга в ходе конфликта зарезал пожилого отца.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье примерно в 23.00 в своей квартире житель Петербурга 1983 года рождения во время внезапно возникшей ссоры зарезал ножом своего отца 1937 года рождения.

Известно, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящее время злоумышленник задержан на месте происшествия. Выясняются все детали и обстоятельства случившегося.