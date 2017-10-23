Рогозин рассказал, когда появится гандбольный клуб «Зенит»

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Санкт-Петербург, 23 октября. Петербургский гандбольный клуб «Зенит» может появиться в скором времени, формирование команды одобрено руководством «Газпрома». Об этом заявил председатель попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин.

Вице премьер России отметил, что беседовал на эту тему с Алексеем Миллером, которому очень понравилась такая инициатива, сообщает «Политэксперт».

«Я думаю, что создание клуба произойдет в ближайшее время», — уточнил Рогозин.

В преддверии старта гандбольного чемпионата России сезона-2017/18 было объявлено о создании столичного гандбольного клуба «Спартак».

В воскресенье вечером на тренировке встретился с мужской сборной России по гандболу нового состава. Ребята готовы драться. Удачи парням! pic.twitter.com/BBRq03tIgR — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 22, 2017

Накануне Рогозин встретился с гандбольной сборной на базе в Новогорске. В четверг, 26 октября, команда Эдуарда Кокшарова сыграет в отборочном матче на ЧМ-2019 с командой Словакии. Встреча пройдет на «Сибур Арене» в Петербурге.