Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 23 октября. Семь человек получили травмы различной степени тяжести в результате автомобильной аварии в Волосовском районе Ленинградской области.

Как сообщило региональное управление ГИБДД ГУ МВД РФ, автобус Mercedes и легковой автомобиль Ford столкнулись на 90-м километре автодороги «Нарва». Пострадали семь человек — водитель автобуса Mercedes и шестеро пассажиров. Известно, что в результате столкновения пострадал ребенок.

«Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом Mercedes, совершил столкновение с автомобилем Ford, после чего оба транспортных средства улетели в кювет», — сообщили ТАСС в УГИБДД.

На данный момент о причинах аварии не сообщается. Возможно, одной из причин ДТП могли стать погодные условия — вчерашним вечером в Петербурге и Ленобласти выпал первый снег, на дорогах начинается образование гололедицы.