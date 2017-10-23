Гололедица ожидается в Петербурге и Ленобласти в понедельник

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Санкт-Петербург, 23 октября. В понедельник в Петербурге и Ленобласти ожидается гололедица. Об этом рассказали в региональном МЧС, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Отмечается, что в ночь с 22 по 23 октября температура воздуха составила от -3 до +1 градуса. В связи с минусовой температурой на дорогах будет образовываться гололедица. Скорость ветра ожидается около 2-7 метров в секунду. Днем в Петербурге воздух прогреется до +4 градусов.

Как отметили в ведомстве, всем пешеходам и водителям следует быть особо внимательными.