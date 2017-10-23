Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
ДТП в Ярославской области унесло жизни трех человек
Общество
В Петербурге ждут первых заморозков и гололеда
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Петербурге ждут первых заморозков и гололеда

    2:18  23 Октября 2017
    50

    В Петербурге ждут первых заморозков и гололеда

    Санкт-Петербург, 23 октября. Снег с дождем, гололед и настоящие заморозки ждут Северную столицу уже этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

    По данным комитета, в ночь на 23 октября в Петербурге ожидается мокрый снег, дождь и заморозки. Ночью и под утро на дорогах возможно появление гололедицы.

    Дорожная техника переведена на дежурство на опасные участки, к которым комитет отнес мосты, набережные, спуски-подъемы и путепроводы. В общей сложности определено 123 точки дежурства. На мокрых участках дороги муниципальные службы будут превентивно обрабатывать поверхность слабым солевым раствором, чтобы не допустить образование ледяной пленки.

    Напомним, накануне в Петербурге и Ленобласти произошло похолодание и выпал первый снег.

    Автор: Виталий Малясев
    #петербург #заморозки #гололед
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        20:32   22 Октября 2017
        2137
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        2982
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        2319
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        8491