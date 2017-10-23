В Петербурге ждут первых заморозков и гололеда

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Санкт-Петербург, 23 октября. Снег с дождем, гололед и настоящие заморозки ждут Северную столицу уже этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

По данным комитета, в ночь на 23 октября в Петербурге ожидается мокрый снег, дождь и заморозки. Ночью и под утро на дорогах возможно появление гололедицы.

Дорожная техника переведена на дежурство на опасные участки, к которым комитет отнес мосты, набережные, спуски-подъемы и путепроводы. В общей сложности определено 123 точки дежурства. На мокрых участках дороги муниципальные службы будут превентивно обрабатывать поверхность слабым солевым раствором, чтобы не допустить образование ледяной пленки.

Напомним, накануне в Петербурге и Ленобласти произошло похолодание и выпал первый снег.