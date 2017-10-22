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Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге
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    Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге

    20:09  22 Октября 2017
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    Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге

    Санкт-Петербург, 22 октября. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Курортном районе города. Об этом в воскресенье сообщили представители регионального управления ГИБДД.

    Инцидент произошел на Приморском шоссе. Согласно предварительной информации, водитель маршрутки столкнулся с двумя автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пострадали шесть взрослых, а также 14-летняя девочка.

    «Они получили различные степени тяжести вреда здоровью», — пояснил источник ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно о том, что пассажирский автобус протаранил жилой дом во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #петербург
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