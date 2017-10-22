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Автобус протаранил жилой дом на юге Петербурга
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    Автобус протаранил жилой дом на юге Петербурга

    18:00  22 Октября 2017
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    Автобус протаранил жилой дом на юге Петербурга

    Санкт-Петербург, 22 октября. Пассажирский автобус протаранил жилой дом во Фрунзенском районе Петербурга. Инцидент случился у дома №6 по Волковскому проспекту.

    Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в кирпичный дом. Авария случилась недалеко от остановки общественного транспорта. Находились ли пассажиры в рейсовом автобусе в момент аварии, не известно. По информации, размещенной в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП, Санкт-Петербург», в результате ДТП пострадал только автобус. Как видно на фотографиях, присланных очевидцами, у транспортного средства серьезные повреждения кабины.

    Автобус протаранил жилой дом на юге Петербурга

    На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, ранее на Ямале пассажирский автобус врезался в опору ЛЭП.

    Автор: Федор Веснин
    #дтп #петербург #автобус
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