Автобус протаранил жилой дом на юге Петербурга

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Санкт-Петербург, 22 октября. Пассажирский автобус протаранил жилой дом во Фрунзенском районе Петербурга. Инцидент случился у дома №6 по Волковскому проспекту.

Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в кирпичный дом. Авария случилась недалеко от остановки общественного транспорта. Находились ли пассажиры в рейсовом автобусе в момент аварии, не известно. По информации, размещенной в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП, Санкт-Петербург», в результате ДТП пострадал только автобус. Как видно на фотографиях, присланных очевидцами, у транспортного средства серьезные повреждения кабины.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее на Ямале пассажирский автобус врезался в опору ЛЭП.