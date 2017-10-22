Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем, ВСУ устали воевать, украинские СМИ разжигают
Происшествия
Неизвестные в Петербурге угнали иномарку у композитора «Убойной силы»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Неизвестные в Петербурге угнали иномарку у композитора «Убойной силы»

    16:27  22 Октября 2017
    53

    Неизвестные в Петербурге угнали иномарку у композитора «Убойной силы»

    Санкт-Петербург, 22 октября. Неизвестные злоумышленники угнали автомобиль Mazda у композитора сериала «Убойная сила» в Приморском районе Петербурга. 

    По имеющимся данным, в минувшую субботу возле дома, расположенного по Коломяжскому проспекту, неизвестные злоумышленники угнали автомобиль Mazda.

    Потерпевший обратился в полицию с заявлением об угоне.

    Неизвестные в Петербурге угнали иномарку у композитора «Убойной силы»

    По информации издания «Водитель Петербурга», владельцем транспортного средства является композитор, который пишет музыку для фильмов и телесериалов.

    Известно, что в его активе саундтреки к таким лентам, как «Спецназ по-русски — 2», «Убойная сила — 6», «Москва, я люблю тебя». 

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #полиция #автомобиль #mazda #угон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        1702
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        2044
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        8076
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3397