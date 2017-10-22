Неизвестные в Петербурге угнали иномарку у композитора «Убойной силы»

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Санкт-Петербург, 22 октября. Неизвестные злоумышленники угнали автомобиль Mazda у композитора сериала «Убойная сила» в Приморском районе Петербурга.

По имеющимся данным, в минувшую субботу возле дома, расположенного по Коломяжскому проспекту, неизвестные злоумышленники угнали автомобиль Mazda.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением об угоне.

По информации издания «Водитель Петербурга», владельцем транспортного средства является композитор, который пишет музыку для фильмов и телесериалов.

Известно, что в его активе саундтреки к таким лентам, как «Спецназ по-русски — 2», «Убойная сила — 6», «Москва, я люблю тебя».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.