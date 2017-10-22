Первый снег выпал в Петербурге и Ленобласти

В Избранное

Санкт-Петербург, 22 октября. Очевидцы сообщают, что сегодня в Петербурге и Ленобласти вслед за московским регионом выпал первый снег.

В то время как на севере Петербурге прошел лишь легкий снежок, быстро превратившийся в холодный дождь, в области же намело первые сугробы.

Можно считать очевидным, что осень, довольно долго радовавшая петербуржцев умеренно-прохладной погодой, закончилась и в Петербург пришла зима.

На данный момент температура в городе не превышает +1 °С и будет, по прогнозам синоптиков, колебаться в районе нуля на протяжении ближайшей недели.

При этом в ближайшие дни ожидается усиление юго-восточного ветра, что может на время отсрочить приход заморозков. Первые настоящие заморозки, по мнению специалистов Гидрометцентра России, придут в начале следующего месяца.