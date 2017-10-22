Двое мужчин получили ножом в ягодицы на юге Петербурга

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Санкт-Петербург, 22 октября. Уроженец Киргизии и петербуржец получили ножевые ранения в область ягодиц минувшей ночью на юге Петербурга.

Сообщается, что молодой гражданин Киргизии сам появился на пороге медицинского учреждения Петербурга около полуночи 21 октября: мужчина рассказал, что получил ножевое ранение в ягодицу возле 33-го дома по Будапештской улице. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Второму пострадавшему, 27-летнему петербуржцу, повезло еще меньше. В районе станции метро «Рыбацкое» на него также напал неизвестный с ножом — один удар холодным оружием житель Петербурга получил в область правой ягодицы, а другой — в поясницу. Скорая помощь подобрала пострадавшего у 5-ого дома по Скачкову переулку. Он находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все подробности происшествий и устанавливают потенциальную связь между ними.