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Двое мужчин получили ножом в ягодицы на юге Петербурга
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    Двое мужчин получили ножом в ягодицы на юге Петербурга

    12:36  22 Октября 2017
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    Двое мужчин получили ножом в ягодицы на юге Петербурга

    Санкт-Петербург, 22 октября. Уроженец Киргизии и петербуржец получили ножевые ранения в область ягодиц минувшей ночью на юге Петербурга.

    Сообщается, что молодой гражданин Киргизии сам появился на пороге медицинского учреждения Петербурга около полуночи 21 октября: мужчина рассказал, что получил ножевое ранение в ягодицу возле 33-го дома по Будапештской улице. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

    Второму пострадавшему, 27-летнему петербуржцу, повезло еще меньше. В районе станции метро «Рыбацкое» на него также напал неизвестный с ножом  —   один удар холодным оружием житель Петербурга получил в область правой ягодицы, а другой  —  в поясницу. Скорая помощь подобрала пострадавшего у 5-ого дома по Скачкову переулку. Он находится в тяжелом состоянии. 

    В настоящее время сотрудники полиции выясняют все подробности происшествий и устанавливают потенциальную связь между ними. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #нападение #нож #петербург
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