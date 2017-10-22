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Второй съезд с КАД и перехватывающие парковки откроют в Кронштадте
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    Второй съезд с КАД и перехватывающие парковки откроют в Кронштадте

    7:26  22 Октября 2017
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    Второй съезд с КАД и перехватывающие парковки откроют в Кронштадте

    Санкт-Петербург, 22 октября. В рамках программы развития в Кронштадте планируется создать перехватывающие парковки на въезде в город, запустить челночный транспорт и открыть еще один съезд с Кольцевой.

    В Кронштадте планируется создать мощную рекреационно-историческую зону, комфортное общественное пространство, сообщает пресс-служба администрации города. Здесь будет проходить Международный военно-морской салон и Главный военно-морской парад в день ВМФ. Проведение подобных мероприятий требует развитой транспортной инфраструктуры, поэтому в городе планируется строительство второго съезда с КАД.

    Как сообщил губернатор Георгий Полтавченко в ходе выездного заседания, также будет проработан вопрос о создании перехватывающих парковок на въезде в Кронштадт и организации челночного общественного транспорта.

    Ко Дню ВМФ будет отремонтирован Доковый мост через канал Петровского дока, капитальные работы начнутся в октябре. В рамках проекта комплексной реконструкции Андреевской улицы планируется создать пешеходную зону протяженностью 175 м, отремонтировать жилые дома, инженерные сети и дороги, благоустроить дворы, установить художественную подсветку зданий. Рассматриваются вопросы о финансировании реставрации Владимирского собора и возобновлении ремонта зданий Кронштадтского лицея, который был начат еще 10 лет назад.

    Губернатор Полтавченко подытожил, что программа развития Кронштадта реализуется в установленные сроки, однако работы еще много.

    Правительство Петербурга выделит порядка 2,8 млрд рублей на развитие Кронштадта до 2020 года. В результате реализации программы население города предполагается увеличить до 54 тысяч человек, создать 1,2 тысячи рабочих мест, возвести 200 тысяч кв.м жилья. Поток туристов увеличится с 1 млн до 3 млн человек в год.

    Автор: Юлия Кошкина
    #дороги #полтавченко #кронштадт #благоустройство
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