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Полтавченко заложил капсулу в честь 315-летия Петербурга
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    Полтавченко заложил капсулу в честь 315-летия Петербурга

    15:58  21 Октября 2017
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    Полтавченко заложил капсулу в честь 315-летия Петербурга

    Санкт-Петербург, 21 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заложил капсулу в Муринском парке в честь 315-летия города в 2018 году, сообщил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, который также присутствовал на мероприятии.

    Полтавченко в День благоустройства прибыл в реконструируемый на данный момент Муринский парк, где заложил памятную капсулу в честь 315-летия Петербурга.

    «Я очень рад, что вскоре в Муринском парке, то есть, в черте города, появится, лыжероллерная трасса, которой смогут пользоваться не только спортсмены, но и жители близлежащих домов», — отметил  Васильев.

    Он добавил, что спортсмены города добивались этого на протяжении нескольких лет, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Первую очередь реконструкции парка планируется завершить в следующем году.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #полтавченко #капсула #муринский парк
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