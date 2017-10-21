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Три автомобиля лоб в лоб столкнулись в Петербурге, есть жертвы
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    Три автомобиля лоб в лоб столкнулись в Петербурге, есть жертвы

    14:08  21 Октября 2017
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    Три автомобиля лоб в лоб столкнулись в Петербурге, есть жертвы

    Санкт-Петербург, 21 октября. На юго-западе северной столицы по улице Маршала Захарова утром 21 октября произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие. 

    Лобовое столкновение трех автомобилей произошло около 11 утра 21 октября недалеко от дома номер 50 по улице Маршала Захарова в Петербурге. Один из участников аварии управлял отечественным автомобилем ВАЗ. Машины дымятся, одна из них сильно повреждена — внутри находятся зажатые пассажиры. Несколько людей лежат на газоне рядом с местом инцидента, данных о их состоянии нет. Кареты скорой помощи экстренно госпитализировали двух пострадавших. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #петербург
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