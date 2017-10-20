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Политика
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Общество
Главу Российского союза молодежи Лядова задержали в Петербурге
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    Главу Российского союза молодежи Лядова задержали в Петербурге

    22:13  20 Октября 2017
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    Главу Российского союза молодежи Лядова задержали в Петербурге

    Санкт-Петербург, 20 октября. Главу Российского союза молодежи Дмитрия Лядова задержали в Петербурге на двое суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

    Правоохранители инкриминируют Лядову мошенничество в особо крупном размере, связанное с освоением денежных средств из бюджета. Ранее Лядов был сотрудником милиции, но вынужден был уйти после судебного приговора по делу о мелкой взятке.

    Накануне стало известно о заочном аресте программиста Левашова Василеостровским судом Санкт-Петербурга.

    Автор: Сергей Свазовский
    #петербург #задержание #лядов #союз молодежи
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