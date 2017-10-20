Первые заморозки нагрянут в Петербург уже на выходных

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Санкт-Петербург, 20 октября. МЧС предупреждает о начале первых заморозков в Ленобласти и Санкт-Петербурге в ближайшие выходные, 21 и 22 октября.

Согласно прогнозам, температура воздуха в Петербурге упадет до нуля градусов. В пригородах столбик термометра дойдет до трех градусов ниже нуля. Днем в воскресенье в Петербурге и Ленобласти температура прогреется до пяти градусов.

В МЧС предупреждают, что из-за сильного перепада температур на дорогах возможна гололедица. Владельцев авто просят быть максимально внимательными на дорогах.