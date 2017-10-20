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Происшествия
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Общество
Первые заморозки нагрянут в Петербург уже на выходных
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    Первые заморозки нагрянут в Петербург уже на выходных

    18:10  20 Октября 2017  /обновлено: 18:10  20 Октября 2017
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    Первые заморозки нагрянут в Петербург уже на выходных

    Санкт-Петербург, 20 октября. МЧС предупреждает о начале первых заморозков в Ленобласти и Санкт-Петербурге в ближайшие выходные, 21 и 22 октября.

    Согласно прогнозам, температура воздуха в Петербурге упадет до нуля градусов. В пригородах столбик термометра дойдет до трех градусов ниже нуля. Днем в воскресенье в Петербурге и Ленобласти температура прогреется до пяти градусов.

    В МЧС предупреждают, что из-за сильного перепада температур на дорогах возможна гололедица. Владельцев авто просят быть максимально внимательными на дорогах.

    Автор: Дима Оленин
    #мчс #заморозки
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