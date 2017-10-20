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Общество
Второй завод Hyundai может появиться в Петербурге
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    Второй завод Hyundai может появиться в Петербурге

    17:58  20 Октября 2017  /обновлено: 18:02  20 Октября 2017
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    Второй завод Hyundai по выпуску двигателей может появиться в Петербурге

    Санкт-Петербург, 20 октября. В северной столице может появиться еще один завод южнокорейского автопроизводителя Hyundai, об этом сообщил представитель правительства Петербурга Игорь Албин.

    Вице-губернатор северной столицы Игорь Албин обсудил перспективы строительства нового завода Hyundai. Известно, что встреча прошла на территории Hyundai MotorStudio Goyang. По словам Албина, в Петербурге может появиться завод по выпуску двигателей.  

    «Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимодействия в сфере автомобилестроения», — отметил представитель Смольного.

    Правительство готово выделить средства на инженерную подготовку территории под преприятие, а также помочь с оформлением документации и получением спецусловий под инвестпроект, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #петербург
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