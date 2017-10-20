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Почти 800 человек эвакуировали из школы из-за хулиганства 15-летнего петербуржца
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    Почти 800 человек эвакуировали из школы из-за хулиганства 15-летнего петербуржца

    14:48  20 Октября 2017
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    Почти 800 человек эвакуировали из школы из-за хулиганства 15-летнего петербуржца

    Санкт-Петербург, 20 октября. 15-летний школьник заявил по телефону о якобы минировании школы в Петербурге, из которой в результате эвакуировали 760 человек.

    13 октября в службу 112 поступил звонок о якобы минировании гимназии номер 343 в Петербурге. Из школы в тот день эвакуировали 760 человек.

    Сообщение оказалось ложным: бомба в здании не была обнаружена. После этого правоохранительные органы занялись поиском автора звонка. Им оказался 15-летний подросток.

    Почти 800 человек эвакуировали из школы из-за хулиганства 15-летнего петербуржца

    Свою выходку молодой человек объяснил хулиганскими побуждениями. Пока подростка отпустили, однако под обязательство о явке, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #подросток #минирование #школа #звонок #гимназия
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