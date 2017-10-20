Полиция Петербурга раскрыла ячейку ИГ, возглавляемую уроженцем Таджкистана

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Санкт-Петербург, 20 октября. Правоохранительные органы Петербурга раскрыли деятельность одной из ячеек запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сотрудники МВД и Следственного комитета РФ по Петербургу задержали накануне уроженца Таджикистана, который предположительно является руководителем ячейки ИГИЛ1. Правоохранители возбудили уголовное дело, ведутся оперативные мероприятия. По некоторым данным, мигрант занимался вербовкой. При обысках было найдено оружие, экстремистская литература, средства связи.

1 Организация запрещена на территории РФ.