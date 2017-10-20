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Сгнивший труп обнаружен у пруда в петербургском парке
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    Сгнивший труп обнаружен у пруда в петербургском парке

    9:05  20 Октября 2017
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    Сгнивший труп обнаружен у пруда в петербургском парке

    Санкт-Петербург, 20 октября. В петербургском парке у пруда обнаружен сгнивший труп мужчины, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органов Северной столицы.

    Накануне в петербургскую полицию поступил звонок о том, что в городском парке у пруда обнаружен труп мужчины. Голова погибшего была в крови.

    Сотрудники правоохранительных органов прибыли в Полежаевский парк. На месте был найден труп с сильными гнилостными изменениями. На вид мужчине было около 50 лет. На нем были джинсы и черная куртка.

    Сгнивший труп обнаружен у пруда в петербургском парке

    Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пешеходов в японском городе Мусасино.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #труп #парк
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