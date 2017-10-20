Губернатор Петербурга позвал горожан на субботник

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Санкт-Петербург, 20 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко позвал горожан на общегородской субботник.

Сообщается, что День благоустройства запланирован на 21 октября.

Градоначальник также отметил, что Петербург по праву считается одним из самых чистых и ухоженных городов России, сообщает Комсомольская правда. Санкт-Петербург.

Отмечается, что акции по благоустройству территории в субботу будут организованы во всех районах Петербурга. На сайте комитета по благоустройству говорится, что в городе определено 798 участков, на которых жители смогут отметиться своим участием и получить необходимый садовый инвентарь.