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Губернатор Петербурга позвал горожан на субботник
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    Губернатор Петербурга позвал горожан на субботник

    7:30  20 Октября 2017
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    Губернатор Петербурга позвал горожан на субботник

    Санкт-Петербург, 20 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко позвал горожан на общегородской субботник.

    Сообщается, что День благоустройства запланирован на 21 октября.

    Градоначальник также отметил, что Петербург по праву считается одним из самых чистых и ухоженных городов России, сообщает Комсомольская правда. Санкт-Петербург.

    Отмечается, что акции по благоустройству территории в субботу будут организованы во всех районах Петербурга. На сайте комитета по благоустройству говорится, что в городе определено 798 участков, на которых жители смогут отметиться своим участием и получить необходимый садовый инвентарь.

    Автор: Ирина Новикова
    #санкт-петербург #георгий полтавченко #субботник
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