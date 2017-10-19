Актриса и писательница Тамара Петкевич скончалась на 98-м году жизни в Петербурге

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Санкт-Петербург, 19 октября. Российская актриса, театровед и писательница Тамара Петкевич скончалась в Петербурге.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.

«Друзья, печальная весть: вчера ушла Тамара Владиславовна Петкевич. Писательница, автор замечательных книг, актриса, жертва политических репрессий. Ей было 97 лет», - написал Вишневский.

Депутат рассказал, что вместе с помощниками навещал пожилую актрису и заботился о ней. До последних дней женщина сохраняла ясность мысли и твердость духа.

Тамара Петкевич работала театральным художником, попала в лагеря за контрреволюционную деятельность, и впоследствии написала книгу о сталинских лагерях «Жизнь — сапожок непарный», передает «ПолитЭксперт». У Петкевич множество наград и званий.