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Россия
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Общество
Актриса и писательница Тамара Петкевич скончалась на 98-м году жизни в Петербурге
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    Актриса и писательница Тамара Петкевич скончалась на 98-м году жизни в Петербурге

    13:30  19 Октября 2017
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    Актриса и писательница Тамара Петкевич скончалась на 98-м году жизни в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 октября. Российская актриса, театровед и писательница Тамара Петкевич скончалась в Петербурге.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.

    «Друзья, печальная весть: вчера ушла Тамара Владиславовна Петкевич. Писательница, автор замечательных книг, актриса, жертва политических репрессий. Ей было 97 лет», - написал Вишневский.

    Депутат рассказал, что вместе с помощниками навещал пожилую актрису и заботился о ней. До последних дней женщина сохраняла ясность мысли и твердость духа.

    Тамара Петкевич работала театральным художником, попала в лагеря за контрреволюционную деятельность, и впоследствии написала книгу о сталинских лагерях «Жизнь — сапожок непарный», передает «ПолитЭксперт».  У Петкевич множество наград и званий.

    Автор: Юлия Кошкина
    #петербург #актриса #тамара петкевич
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