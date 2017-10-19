Прокуратура Петербурга выясняет причины пожара в детском саду

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Санкт-Петербург, 19 октября. Прокуратура Петербурга начала проверку по факту возгорания в детском саду на улице Тельмана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выясняются обстоятельства происшествия, причины и условия, им способствовавшие», — сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Информация о том, что из окна детского сада, расположенного на втором этаже, валет дым поступила в 11 утра. К счастью, пожарным удалось вовремя прибыть на место происшествия. Всех детей тут же эвакуировали.

Впоследствии стало известно, что задымление произошло из-за короткого замыкания в прачечной детского сада.

По словам очевидцев в социальных сетях, дети очень сильно перепугались. Их родители испугались еще больше.