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Прокуратура Петербурга выясняет причины пожара в детском саду
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    Прокуратура Петербурга выясняет причины пожара в детском саду

    13:21  19 Октября 2017
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    Прокуратура Петербурга выясняет причины пожара в детском саду

    Санкт-Петербург, 19 октября. Прокуратура Петербурга начала проверку по факту возгорания в детском саду на улице Тельмана, сообщает пресс-служба ведомства.

    «Выясняются обстоятельства происшествия, причины и условия, им способствовавшие», — сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Информация о том, что из окна детского сада, расположенного на втором этаже, валет дым поступила в 11 утра. К счастью, пожарным удалось вовремя прибыть на место происшествия. Всех детей тут же эвакуировали.

    Впоследствии стало известно, что задымление произошло из-за короткого замыкания в прачечной детского сада.

    По словам очевидцев в социальных сетях, дети очень сильно перепугались. Их родители испугались еще больше.

    Автор: Алексей Громов
    #пожар #детский сад
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