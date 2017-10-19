«Зенит» — «Русенборг»: на матч можно добраться пешком, на метро или бесплатных шаттлах

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Санкт-Петербург, 19 октября. В четверг на стадионе «Санкт-Петербург Арена» петербургский «Зенит» сыграет с норвежским «Русенборгом» в рамках группового этапа Лиги Европы.

По информации пресс-службы Комитета по транспорту, до арены можно добраться на метро до станции «Крестовский остров», а также на автобусах-шаттлах или же пешком через Яхтенный мост.

Отмечается, что бесплатные автобусы будут курсировать с 18.00 до 20.00 перед началом встречи, а также с 22.00 до полуночи после матча, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Бесплатные автобусы начнут курсировать за 2,5 часа до матча #ЗенитРусенборг — в 17:30 по петербургскому времениhttps://t.co/nVij50S6Dx pic.twitter.com/l07pSrflDt — «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) October 18, 2017

Так, шаттл S3 отправится от станции метрополитена «Петроградская» до автобусной станции «Крестовский остров», а шаттл S4 — от метро «Выборгская» до той же автостанции.

Напомним, начало встречи запланировано на 20.00.