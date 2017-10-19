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Спорт
«Зенит» — «Русенборг»: на матч можно добраться пешком, на метро или бесплатных шаттлах
Спорт
«Зенит» — «Русенборг»: на матч можно добраться пешком, на метро или бесплатных шаттлах
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    «Зенит» — «Русенборг»: на матч можно добраться пешком, на метро или бесплатных шаттлах

    12:19  19 Октября 2017
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    «Зенит» — «Русенборг»: на матч можно добраться пешком, на метро или бесплатных шаттлах

    Санкт-Петербург, 19 октября. В четверг на стадионе «Санкт-Петербург Арена» петербургский «Зенит» сыграет с норвежским «Русенборгом» в рамках группового этапа Лиги Европы. 

    По информации пресс-службы Комитета по транспорту, до арены можно добраться на метро до станции «Крестовский остров», а также на автобусах-шаттлах или же пешком через Яхтенный мост.

    Отмечается, что бесплатные автобусы будут курсировать с 18.00 до 20.00 перед началом встречи, а также с 22.00 до полуночи после матча, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Так, шаттл S3 отправится от станции метрополитена «Петроградская» до автобусной станции «Крестовский остров», а шаттл S4 — от метро «Выборгская» до той же автостанции.

    Напомним, начало встречи запланировано на 20.00. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #петербург #зенит #санкт-петербург арена #шаттл #русенборг #яхтенный мост
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