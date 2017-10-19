Петербурженку с чихуахуа едва не загрызла бойцовская собака

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Санкт-Петербург, 19 октября. Накануне вечером в правоохранительные органы Петербурга обратилась 31-летняя местная жительница, которая заявила, что на ее собачку чихуахуа набросился пес бойцовской породы.

Поздним вечером 18 октября владелица чихуахуа вывела собачку на прогулку. По словам женщины, к ним бросился пес и попытался загрызть животное. Хозяйка стала отбивать собачку от злобного пса, затем он набросился на петербурженку. По словам заявительницы, хозяин пса был сильно пьян и не отреагировал на происходящее.

После того как собака вцепилась зубами в живот пострадавшей, он оттащил животное. Медики диагностировали укушенные ссадины брюшной полости и дали соответствующее документальное подтверждение. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге».