Гнилой труп нашли в подъезде жилого дома в Петербурге

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Санкт-Петербург, 19 октября. Труп неизвестного мужчины обнаружили в подъезде на проспекте Ударников. Инцидент произошел 18 октября.

Отмечается, что труп находится в состоянии сильного гнилостного разложения. На вид мужчине около 40 лет, рост 170-175 см, темные волосы средней длины, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Мужчина был одет в куртку темного цвета, спортивные штаны, черные кеды. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.