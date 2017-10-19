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Гнилой труп нашли в подъезде жилого дома в Петербурге
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    Гнилой труп нашли в подъезде жилого дома в Петербурге

    9:47  19 Октября 2017
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    Гнилой труп нашли в подъезде жилого дома в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 октября. Труп неизвестного мужчины обнаружили в подъезде на проспекте Ударников. Инцидент произошел 18 октября.

    Отмечается, что труп находится в состоянии сильного гнилостного разложения. На вид мужчине около 40 лет, рост 170-175 см, темные волосы средней длины, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    Мужчина был одет в куртку темного цвета, спортивные штаны, черные кеды. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #труп
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