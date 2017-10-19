Водитель сбил двух маленьких девочек на пешеходном переходе в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 19 октября. В Ленинградской области водитель сбил на пешеходном переходе двух десятилетних девочек, перебегавших проезжую часть на красный свет.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне в 18.02 в городе Сосновый Бор. Так, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-210, совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, перебегающих перекресток на красный запрещающий сигнал светофора. В результате пострадали девочки 2008 и 2007 г. р. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами различных частей тела.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что на 183 километре Челябинского тракта в сторону Екатеринбурга ночью водитель на скорости более 100 километров в час сбил шедшего по трассе пешехода.