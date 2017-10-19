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Трое подростков пропали в Ленобласти
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Трое подростков пропали в Ленобласти
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    Трое подростков пропали в Ленобласти

    9:09  19 Октября 2017  /обновлено: 9:09  19 Октября 2017
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    Трое подростков пропали в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 19 октября. Сразу три школьника пропали без вести в Ленинградской области, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    Накануне в правоохранительные органы обратилась мать 14-летнего мальчика. По ее словам, сын ушел из дома 17 октября и не вернулся обратно. Ранее мальчик уже сбегал из дома.

    В четверг, 19 октября, поступило сообщение от другой женщины, матери 12-летнего школьника. Мальчик ушел с уроков 17 октября, но домой так и не вернулся. Он стоял на учете в ПДН. Был одет в голубую куртку, черные брюки и черные ботинки.

    В этот же день поступило сообщение от третьей женщины, которая заявила, что в это же время ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 12-летний сын. Он был одет в синюю куртку, спортивные штаны и кроссовки.

     

    Автор: Алексей Громов
    #школьник #пропажа
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