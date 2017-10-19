В Ленобласти гость зарезал гостя во время застолья

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Санкт-Петербург, 19 октября. Житель Ленинградской области убил гостя во время застолья. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, инцидент произошел в среду около 7.00 в деревне Новоселье.

Неработающий местный житель 1961 года рождения после ссоры, возникшей после

совместного распития спиртных напитков ножом убил находившегося в гостях сверстника. Он был задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее житель Омской области зарезал сожительницу и спрятался в кустах с малолетней дочкой.