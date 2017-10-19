Полиция задержала мигрантов, изнасиловавших и ограбивших девушку в Петербурге

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Санкт-Петербург, 19 октября. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали двоих граждан Узбекистана, которых подозревают в разбойном нападении на улице Будапештской.

По версии следствия, двое мигрантов изнасиловали девушку 1996 года рождения около одного из домов на улице Будапештской, после чего ограбили ее. Задержанные мигранты — безработный 1991 года рождения и молодой человек 1995 года рождения — изобличены в совершении данного преступления.

Возбуждено уголовное дело по статьям «разбой» и «изнасилование», совершенных группой лиц. Мигрантам до решения суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.